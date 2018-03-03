Kulak pamuğu, duyma kaybına neden oluyor
Dış kulak yolunu kulak pamuğu ile temizleyenlere uyarı geldi. Yüksek sesle müzik dinlemenin ve kulak pamuğu ile kulak temizlemenin işitme kaybına neden olduğu açıklandı.
Uzmanlar ise özellikle tedavi edilmeyen orta kulak iltihaplarının yarattığı riske dikkat çekiyor.
Telefonun mucidi, İskoçyalı bilim adamı Alexander Graham Bell’in işitme engelliler için yaptığı çalışmalarından dolayı doğum tarihi olan 3 Mart, her yıl Dünya Kulak ve İşitme Günü olarak kutlanıyor.
KBB Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak da 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Gününde kulak sağlığının önemine işaret etti. İşitme kayıplarının sebeplerinin çeşitli olduğunu belirten Topak, işitme kayıplarının “İletim tipi işitme kayıpları, sensorinöral işitme kayıpları ve kombine işitme kayıpları” şeklinde sınıflandırıldığını söyledi.
İletim tipi işitme kayıplarının dış kulak yolu-kulak zarı ve orta kulak hastalıklarında ortaya çıkan işitme kayıpları olduğunu belirten Topak, “Sensorinöral işitme kayıpları, iç kulak yapılarına ve işitme sinirine zarar veren hastalıklarda ortaya çıkar. Çocuklarda görülen doğumsal sensorinöral işitme kayıpları, önemi yönünden ayrı bir gruptur. Görülme sıklığı 1000 bebekte 1-3 tür. Doğumsal işitme kayıpları genetik ve genetik olmayan işitme kayıpları olarak ikiye ayrılır” dedi.
KBB Uzmanı, genetik olmayan işitme kayıplarının nedenlerini şöyle sıraladı:
“Annenin gebeliği sırasında geçirdiği kızamıkçık, kızamık, toksoplazma, kabakulak gibi enfeksiyonlar. Annenin gebeliği sırasında ototoksik (iç kulak yapılarına zarar veren ) ilaç kullanması, prematüre doğum, doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması, kan uyuşmazlığına bağlı sarılık sayılabilir.”
Diğer sensorinöral işitme kayıpları nedenleri arasında ani sensorinöral işitme kaybı, yaşlanmaya bağlı işitme kaybı, gürültüye bağlı işitme kayıpları, meniere hastalığının bulunduğunu belirten Topak, “Kulak kemiğinin zarar gördüğü kafa travmalarından sonra da iletim tipi, sensorinöral tip veya ikisinin bir arada olduğu kombine tip işitme kayıpları görülebilir” diye konuştu.
NTV
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