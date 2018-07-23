Kuleli'de askerler zehirlendi
İstanbul Üsküdar'da bulunan Kuleli Askeri Lisesi'nde görev yapan askerlerin akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 50 asker gıda zehirlenmesi geçirerek çevre hastanelere kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kuleli Askeri Lisesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılmıştı.
NTV
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