'Kulis kedi' milletvekillerinin ilgi odağı oldu
Milletvekillerinin adına "Kulis" koyduğu kedi, Anayasa Değişikliği teklifinin oylanmasından ötürü geç saatlere kadar Meclis'te kalan isimlerin maskotu haline geldi.
Meclisin iktidar kulisinde yaşadığı için milletvekillerinin adını "Kulis" koyduğu kedi, milletvekilerinin yoğun sevgi ve ilgisi ile karşılaşıyor.
Milletvekilleri ile kulislerde görev yapan garson ve temizlik görevlileri, "Kulisi" besliyor, mamasını ve sütünü veriyor.
Anayasa değişikliği teklifinin birinci tur görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulunda, kedi, Meclis'in ve kulislerin neşesi durumunda. Havanın çok soğuk olması nedeniyle, Meclis kulisinde yaşayan "Kulis", milletvekillerinin oturduğu koltukların arasında dolaşarak, onların kendisini sevmesini istiyor. Milletvekilleri de buna ilgisiz kalmayarak, ayaklarının altında dolaşan kediye sevgi ve ilgi gösteriyor.
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de zaman zaman "Kulisi", mama ve süt ile besliyor.
Konuştuğu sırada kediyi kucağına alarak seven ve sütünü içiren Külünk, "Adı kulis, bizim arkadaşımız bu." diyerek, kediye olan sevgisini gösteriyor.
"Bu mesele üzerinden birbirimizi üzmememiz gerekiyor"
Metin Külünk, "TBMM Genel Kurulunda hayvanlar üzerinden tatsız bir bir tartışma olduğu" anımsatılarak, bununla ilgili görüşünün sorulması üzerine, şunları söyledi:
"Üzücü, bence hiç olmamış kabul edip unutmak gerektiği kanaatindeyim. Belki hadisenin sıcaklığı ile hepimiz bu meseleye dair yorum yaptık ama şimdi daha soğukkanlı bir şekilde geriye dönüp baktığımızda, hiç yaşanmaması gereken ve bir daha olmasını asla temenni etmeyeceğimiz bir olay. Bu mesele üzerinden birbirimizi üzmememiz gerekiyor. Isırılma hadisesine soğukkanlılıkla bir daha geriye dönüp baktığımda, orada o fiili gerçekleştiren insanın, yerde muhtemelen can havliyle, arada kalmaktan kaynaklanan bir feryat haliyle yaptığını düşünüyorum. Çünkü, normal şartlar altında, asla hiç bir insanın bir diğer insana reva görmeyeceği bir durumdur. Şık değil, bunun üzerinden konuşmamız da Parlamento'nun o tartışma üzerinden anılması da üzücü. Bu olayı, bir daha hatırlamamak üzere unutmalıyız."
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