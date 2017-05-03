Külliye'deki kritik buluşmanın ayrıntıları!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinde gündemdeki önemli konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki üyelik töreninin ardından Yıldırım'ı, Beştepe'de kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 5,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından görüşmenin kapsamı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
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