Külliye'deki törene AB'den katılım
Ankara, önemli isimleri konuk etmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan törene Avrupa Birliği'nin Göçlerden Sorumlu Komiseri Dimitris Avramıpulos da katılacak.
Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan yeni sisteme geçiş törenine katılmak üzere 17 ülke Cumhurbaşkanı Ankara'ya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni pazartesi günü saat 17:00'da Beştepe'de yapılacağı açıklandı.
Yeni kabine 9 Temmuz'da saat 21.00'da TBMM'de açıklanacak. Törene yabancı devlet adamları da katılacak.
TÖRENE HANGİ ÜLKENİN CUMHURBAŞKANLARI KATILACAK?
17 ülkenin Cumhurbaşkanı 9 Temmuz'da Ankara'da olacak. Törene Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan, Ukrayna, Pakistan, Gine, Somal ve Zambiya cumhurbaşkanları katılacak.
Venezuela Devlet Başkanı Nicalos Maduro da törende yerini alacak.
AB'DEN KATILIM
Külliye'deki törene Avrupa Birliği'nin Göçlerden Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos da katılacak.
SABAH
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