Külliye'deki törene o liderler katılacak
9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlenecek olan yeni sisteme geçiş törenine Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan, Ukrayna, Pakistan, Gine, Somali ve Zambiya Cumhurbaşkanları katılacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni pazartesi günü saat 17:00'da Beştepe'de yapılacağı açıklandı. Yeni kabine 9 Temmuz'da saat 21.00'da TBMM'de açıklanacak. Törene yabancı devlet adamları da katılacak.
17 ülkenin Cumhurbaşkanı 9 Temmuz'da Ankara'da olacak. Bu ülkeler; Venezueal devlet başkanı Nicolas Maduro 9 Temmuz'daki yeni sisteme geçiş törenine katılacak. Törene Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan, Ukrayna, Pakistan, Gine, Somal ve Zambiya cumhurbaşkanları da katılacak.
SABAH
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