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Külliye'den ABD'ye sert yanıt!

Külliye'den ABD'ye sert yanıt!.16714
  • Giriş : 15.01.2018 / 09:42:00

Amerika Birleşik Devletleri'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tepki yükseldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye desteği ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, teröre karşı her türlü müdahale hakkımızın saklı olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'den YPG ordusuna ilişkin açıklaması ile ilgili konuştu. Kalın, "Teröre karşı her türlü müdahale hakkımız mahfuzdur" ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerine karşı mücadelenin sınır içi ve dışında süreceğinin altını çizen Kalın, "Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir" dedi. Kalın, "ABD endişe verici adımlar atıyor, kabul edilmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Kalın'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde: "Uluslararası Koalisyon tarafından bazı medya organlarına bir yazılı açıklama yapıldığı ve bu açıklamada, 'Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte Suriye Sınır Güvenlik Gücü’nün kurulması ve eğitimi amacıyla çalışıldığı' bilgisinin paylaşıldığı öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri, 'DEAŞ ile mücadele' gerekçesiyle PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG’ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar çerçevesinde, adı ve şekli ne olursa olsun her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur."

TRT

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