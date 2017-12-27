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Külliye'den açıklama geldi!

Külliye'den açıklama geldi!.16714
  • Giriş : 27.12.2017 / 11:04:00

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden önemli açıklamalar geldi.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus'taki seçimlerle ilgili yaptığı açıklamasında geçmişteki ikili ilişkileri göz önüne alarak ülkenin meşru hükümetinin destekleneneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti kapsamında Türkiye-Tunus ilişkileri hakkında  açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın, Tunus'a üçüncü ziyaretini gerçekleştirdiğine işaret eden  Kalın, bu ziyarette ikili ilişkiler, ekonomi, turizm, tarım, savunma sanayi ve  enerji konularında işbirliğinin görüşüleceğini söyledi.

Kalın, Tunus'un siyasi istikrarının çok önemli olduğuna vurgu yaparak,  "Önümüzdeki yıl bir seçim süreci olacak. O sürece giderken de biz Tunus'un meşru  hükümetinin yanındayız. Onlarla her tür ikili ilişkileri geliştirmeye dönük  çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.  Tunus'un Türkiye ile özel bir bağı olduğunu belirten Kalın, Türkiye ve  Tunus'un, tarihten gelen ilişkileri bulunan iki Akdeniz ülkesi olduğuna dikkat  çekti.

Kalın, "Arap Baharı" ya da "Yasemin Devrimi" olarak adlandırılan  dönemde Türkiye'nin Tunus ile çok yakın temaslarının olduğunu anımsattı. Türkiye'nin, Tunus'un çok farklı kesimleriyle her düzeyde güzel  ilişkileri bulunduğunu belirten Kalın, şöyle devam etti: "Onları da geliştirecek bir ziyaret olacak inşallah. Tunus'un ileriye  dönük istikrarı ve ekonomik olarak kalkınması da bizim için çok önemli. Çünkü  Yasemin Devrimi'nden sonra birtakım ekonomik zoruluklar yaşadılar, hala da  yaşıyorlar.

Turizm noktasında güvenlikten dolayı, Libya'da yaşananlar vesaire bir  baskı oluşturuyor. Terör saldırıları oluyor. O konularda biz Tunus'un tamamen  yanındayız. Geçmişte, son beş yılda biz Tunus'a çok ciddi hibeler, yardımlar  yaptık. Güvenlik noktasında; güvenlik güçlerinin teçhizatı, kılık kıyafeti,  eğitimi ve diğer alanlarda ciddi destek verdik, bundan sonra da vermeye devam  edeceğiz."

'TİKA ÇALIMA BAŞLATTI'

Kalın, Tunus'ta bazı tarihi binaların restorasyonunun sürdüğünü ve bu  konuda çalışıldığına işaret etti. Kalın, "Zeytune Camisi gibi tarihi eserler...  TİKA o çalışmaları başlattı. Onları da karara bağlarsak, o konuda hızlı adımlar  atma imkanımız olacak." dedi.  Türkiye'nin 2005'ten itibaren Afrika açılımının devamı mahiyetinde çok  önemli ziyaretleri olduğunu belirten Kalın Kalın, şunları kaydetti:  "Bu ziyaretler en üst düzeyde yapıldığı zaman, aşağıya doğru bunun  etkileri hemen görülüyor. Buradaki bürokrasi hızlanıyor, yönetimler hemen yeni  projelere giriyor, devam eden projeleri destekliyor. Bu, iş adamlarımız için de  çok ciddi bir teşvik oluyor."

TRT

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