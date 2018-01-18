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Külliye'den Afrin için açıklama

Külliye'den Afrin için açıklama.16714
  • Giriş : 18.01.2018 / 16:09:00

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Afrin ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı programda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye poltikasını değerlendirdi ve ABD'nin PYD'ye destek vermesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Kalın'ın özetle şunları söyledi:

Bizim tepkilerimiz üzerine Dışişleri Bakanları böyle bir sınır gücünün olmayacağını söyledi. Biz bu süreci takip edeceğiz.

Bu oluşumdan bağımsız olarak Türkiye ulusal güvenliğine tehdit edecek gelişmelere karşı her türlü tedbiri almıştır almaya devam edecektir."

Operasyonel detaylara girmeden şunu söyleyeyim dün MGK’da yapılan değerlendirmeler sonrası cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Genelkurmay başkanımız ve MİT müsteşarımız Rusya’dalar ve görüşmeler yapıyorlar.

Afrin tarafından yapılan saldırılar var bütün bunları önlemek için Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye’nin sınır güvenliğini ileri bir noktada sağlamak amacıyla gerekli adımlar atılacaktır.

Bunlar yapılırken Astana sürecindeki paydaşlarımız istişareleri yapılır.

Afrin, Münbiç, Cerablus veya başka noktalarda Türkiye’nin kendisini korumaya yönelik adımların asla ve asla Suriye’deki Kürtlere yönelik olmadığının altını çizmek istiyorum."

HÜRRİYET

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