Külliye'den Aysel Tuğluk için açıklama
Halkaların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine yapılan saldırı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zehir zemberek bir açıklamada bulundu.
Kalın, "Cumhurbaşkanlığı adına buradan bu hadiseyi en net şekilde kınadığımızı ifade ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özetle şunları söyledi:
Cumhurbaşkanlığı adına buradan bu hadiseyi en net şekilde kınadığımızı ifade ediyorum. Bu gayri insanı tutumu kabul etmek mümkün değildir. Ölüye saygı bizim inancımızın en temel unsurlarındadır. Konuyla ilgili bir adli süreç başladı.
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