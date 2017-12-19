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Külliye'den çok sert açıklama!

Külliye'den çok sert açıklama!.16714
  • Giriş : 19.12.2017 / 16:52:00

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden BAE Dışişleri Bakanı'na tepki geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal açıklamalarda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'i sert sözlerle eleştirdi.

Arapça tweet'te Fahrettin Paşa'nın Araplardan para ve değerli yazmalar çaldığı iddia ediliyordu. Paylaşımın son cümlesi ise "Bunlar Erdoğan'ın ataları ve onların Araplarla geçmişi" deniyordu.

Tweeti atan kişi profilinde Almanya'da yaşadığını belirten bir diş hekimiydi.

İşte Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in bu paylaşımına yanıt, Cumhurbaşkanılığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Paylaşımı "utanç verici" olarak niteleyen Sözcü Kalın, şu ifadeleri kullandı:

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