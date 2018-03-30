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Külliye'den Fransa'ya sert tepki

Külliye'den Fransa'ya sert tepki.16714
  • Giriş : 30.03.2018 / 10:25:00

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Fransa'nın açıklamasına sert tepki geldi.

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Türkiye ile terör örgütü PYD arasında arabuluculuk yapmak istediğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye'nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz" dedi. Kalın, "Dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir" diye konuştu.

Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz. Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün kimliğini gizleyemez" ifadelerini kullandı.

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