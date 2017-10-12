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Külliye'den İdlib açıklaması!

Külliye'den İdlib açıklaması!.16714
  • Giriş : 12.10.2017 / 12:03:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib ile ilgili açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib operasyonu ile ilgili açıklama yaptı ve Barzani'ye 'Irak'ın toprak bütünlüğü zarar verecek bu adımdan geri dönün' çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD ile yaşanan vize krizi ile ilgili de "ABD ile yaşadığımız anlaşmazlık komplike bir sorun değil, bir günde çözülebilir. Krizin çözülmesi için ABD'nin yaptığı teklifi değerlendireceğiz. ABD yargı süreçlerine saygı duymalı, ölçüsüz ve anlamsız bu tepkiyi anlamakta zorlanıyoruz" dedi.

TRT

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