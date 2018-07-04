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Külliye'den kararname açıklaması

Külliye'den kararname açıklaması.16714
  • Giriş : 04.07.2018 / 17:04:00

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden kararname açıklaması geldi.

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Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 9 Temmuz'da açıklanacağını, ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin de yayımlanacağını bildirdi.

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