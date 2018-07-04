Külliye'den kararname açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 9 Temmuz'da açıklanacağını, ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin de yayımlanacağını bildirdi.
NTV
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