Facebook Twitter Rss

Külliye'den Kudüs makalesi!

Külliye'den Kudüs makalesi!.16714
  • Giriş : 23.12.2017 / 16:51:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kudüs konusunda yazı kaleme aldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İsrail'in kararını ilk tanıyan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ne Ankara'dan tepki yağmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kudüs konusunda yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, “Kudüs yalnız değildir” başlıklı yazısında, BM Genel Kurulu’nda karara karşı çıkan devletlerin gösterdiği iradeyi övdü. İsrail’in benimsediği işgal, korkutma ve mülksüzleştirme politikasını sürdürmesinin artık mümkün olmadığını belirtti.

NTV

Beşiktaş 3 puan için sahada! Maçta 2 gol

TSK'dan açıklama var!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Akşener'den flaş seçim açıklaması

Akşener'den flaş seçim açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki!

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki!

Başbakan Binali Yıldırım, Kudüs konusunda ABD'ye tepki gösterdi.

 

Erdoğan o kanunu onayladı!

Erdoğan o kanunu onayladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o 2 kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs trafiği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs trafiği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

 

Antalya'da deprem! 150 kişi istifa etti!

Antalya'da deprem! 150 kişi istifa etti!

Antalya'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden 150 kişi istifasını verdi.

Başbakan, Orgeneral Akar ile buluştu

Başbakan, Orgeneral Akar ile buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile buluştu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya