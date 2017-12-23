Külliye'den Kudüs makalesi!
İsrail'in kararını ilk tanıyan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ne Ankara'dan tepki yağmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kudüs konusunda yazı kaleme aldı.
Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, “Kudüs yalnız değildir” başlıklı yazısında, BM Genel Kurulu’nda karara karşı çıkan devletlerin gösterdiği iradeyi övdü. İsrail’in benimsediği işgal, korkutma ve mülksüzleştirme politikasını sürdürmesinin artık mümkün olmadığını belirtti.
NTV
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