Külliye'den Netanyahu'ya sert tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ağır sözlerle yüklendi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,"Irkçılık, işgal ve yerinden etmek üzerine kurulu Siyonist apartheid devletinin başbakanı, Başkan'ımıza insan hakları konusunda ders verebilecek konumda değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Kalın, konuya ilişkin değerlendirmesini Twitter hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu etiketleyerek İngilizce yaptığı paylaşımda, ırkçılık, işgal ve yerinden etmeye dayalı Siyonist apartheid devletinin başbakanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a insan hakları konusunda ders veremeyeceğini vurguladı.
Kalın ayrıca "Türkiye'nin, Filistin halkına karşı ayrımcılığı kurumsallaştırmaya yönelik utanmaz bir girişim olan Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin eleştirileri, adalet ve barış için evrensel bir çağrıdır. Netanyahu bu kelimelerin anlamını bilmeyebilir ancak dünya neler olup bittiğinin farkında." ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küstah sözlerle eleştirmiş ve "İsrail kanunlar nezdinde vatandaşlarının tüm eşit haklarını özenle korurken, Erdoğan yönetimindeki Türkiye ise karanlık bir diktatörlüğe dönüşüyor" demişti.
HÜRRİYET
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