Külliye'den OHAL için açıklama
Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fethullah Gülen'in iadesi ve OHAL'in kaldırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu.
OHAL'in kaldırılmasının terörle mücadeleyi etkilemeyeceğini de söyleyen Kalın, "Olağanüstü bir tehditle karşılaşmamız durumunda OHAL mekanizması yeniden hayata geçirilebilir" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine ilk toplantısını yaptı.
Beştepe'de saat 15.56'da başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.
Sözcülük görevine devam edecek olan İbrahim Kalın, toplantı devam ederken kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor." dedi.
Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kalın, kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesinin hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara devam edilmesi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bakanlara talimat ilettiğini aktardı.
Yeni bakanların, kendi bakanlıklarında brifing aldıklarını kaydeden Kalın, herhangi bir inkıtaya uğramaması için çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. Çalışmalar çerçevesinde bakanlıklara üst düzey atama yapılacağını bildiren Kalın, "Bununla ilgili bakan arkadaşlarımız, isim çalışmaları yapıp, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edecekler. Ardından da buralardaki üst düzey atamalar gerçekleştirilecek." diye konuştu.
"EKONOMİ POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM İÇİN KONU TESPİTİ"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde oluşturulan yeni kurullar olduğunu hatırlatan Kalın, bu kurullara da atamaların gelecek günlerde yapılacağı bilgisini verdi.
Yeni kabine toplantısının önemli konu başlıklarından birinin ekonomi olduğunu belirten Kalın, şunları söyledi:
"Ekonomi politikalarında yeni dönem için öncelikli konularının tespit edilmesi toplantının önemli konu başlıklarından bir tanesiydi. Cumhurbaşkanlığı Kabinemiz tarafından ortaya konulan hedefler için tüm bakanlıklar ve ekonomide ilgili tüm kurumlar arasında tam bir eş güdümün, koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmalar yapıldı. Bundan sonra da bu koordinasyon, Cumhurbaşkanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili birimlerimiz tarafından sağlanacak. Bu çerçevede bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor."
"ORTA VADELİ BİR PROGRAM, CUMHURBAŞKANI'MIZA ARZ EDİLECEK"
Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımların da tespit edildiğini, daha detaylı çalışmaların yapıldığını dile getiren Kalın, "Özellikle de ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor. Bu çerçevede tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek olan orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanı'mıza arz edilecek. Kamuoyuyla paylaşılacak. Özellikle ekonomideki canlılığın devamı açısından önem arz eden bir orta vadeli program olacaktır." şeklinde konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konudaki detaylı açıklamanın bir kısmını paylaştığını hatırlatan Kalın, "Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımlar da bundan sonra tüm ilgili kurumlarımızın eş güdümüyle devam edecektir." dedi.
NTV
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