Külliye'den skandal yasaya tepki
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi İbrahim Kalın, İsrail parlamentosu'ndan onaylanan Yahudi Devlet yasasına ilişkin yaptığı açıklamasında yaşanan adaletsizliğe tepki vermeye çalıştıklarını söyledi.
Kalın açıklamasında "İsrail Parlamentosunda kabul edilen 'Yahudi ulus devleti' kanununu en sert biçimde kınıyoruz. Filistin halkını kendi ana vatanlarından yasal olarak da silme çabasını ifade eden bu ırkçı adımın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir” ifadelerini kullandı.
HÜRRİYET
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