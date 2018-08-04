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Külliye'den ünlü dergiye tepki

Külliye'den ünlü dergiye tepki.16714
  • Giriş : 04.08.2018 / 13:28:00

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ünlü dergi ile ilgili açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeili Newsweek dergisinde çıkan makaleye tepki gösterdi.

Kalın, Twitter hesabında, Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu paylaşımını yaptı.    

İbrahim Kalın, paylaşımında "24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesini kullandı.

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