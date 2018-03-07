Külliye'den Zeytin Dalı operasyonu açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin topraklarında yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu hakkında konuştu ve YPG'nin bölgede çıkarttığı engellere değindi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunup soruları yanıtlıyor.
Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Afrin operasyonunun DEAŞ'la mücadeleyi yavaşlattığı beyanlarını görüyoruz. Afrin operasyonu DEAŞ'la mücadele için engel değil. Amaç Suriye topraklarının bütün terör örgütlerinden temizlenmesi. Afrin operasyonu Batılı ülkeler için de samimiyet testidir. Sivillerin Afrin'den çıkartılması konusunda YPG'nin ortaya çıkarttığı bir takım engeller var. YPG/PYD Afrin'i ikinci Kandil yapmaya çalışıyor. Ama bu girişim engellendi. Menbiç'teki bir grup YPG'li Afrin'e kaydırılıyor.
DOĞU GUTA'DA YAŞANANLAR
Rejimin ihlalleri devam ediyor. Doğu Guta bağlamında şunun altını çizmek isterim, bu konudaki hem bizim daha önce insani yardımlar konusunda yaptığımız çalışmalar hem de şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi çalışmaları çerçevesinde netice almak için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız."
NTV
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