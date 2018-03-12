Kulüp başkanı sahaya belinde silahla girdi
Yunanistan'da oynanan PAOK-AEK maçında şaşkınlığa uğratan bir gelişme yaşandı. Maçta verilen ofsayt nedeniyle gol iptal edilince PAOK Başkanı belinde silahla sahaya girdi.
Dün iki takım arasında Selanik’te oynanan oyunun son dakikalarında ev sahibi PAOK’tan Fernando Varela’nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karara sinirlenen PAOK Başkanı İvan Savvidis sahaya korumaları eşliğinde girip tehditler yağdırmaya başladı ve takımının maçtan ayrılmasını istedi.
Bir ara ceketini de çıkaran Savvidis’in belinde silah olduğu görüldü. AEK takımı ise Savvidis’in hakeme "Sen ölüsün" deyip elini belindeki silaha götürdüğünü ileri sürdü.
Uzun tartışmalardan sonra iki takım sahadan ayrıldı ve maç ertelendi.
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