Kulüpleri Birliği Başkanı Fikret Orman oldu
Galatasaray Başkanlığı'na veda eden Dursun Özbek'ten boşalan Kulüpleri Birliği Başkanlığı görevi Fikret Orman geldi.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantı başladı.
2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni başkan oldu.
Dursun Özbek'in ayrılışının ardından bazı Süper Lig takımlarının başkanları, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın vakfın başkanlığına aday olması yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
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