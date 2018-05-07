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Kupa finalini hakem Cüneyt Çakır yönetecek

Kupa finalini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.18029
  • Giriş : 07.05.2018 / 15:36:00

Ziraat Türkiye Kupası finalini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Diyarbakır Stadyumu'nda 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Barış Şimşek olacak.

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