Kurban Bayramı müjdesi erken geldi
İBB tarafından verilen müjdede İETT'nin bayram boyunca yüzde 50 indirimki hizmet vereceği duyuruldu.
Bayramda vatandaşların aile, akraba ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi ve bayramda özel araç kullanımının azaltılmasının amaçlandığı uygulama ile; 1 - 4 Eylül arasında Kurban Bayramı boyunca İETT ve Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Taşıma Entegre Özel Deniz Motorları, Metro, Tramvay, Hafif Metro ve Füniküler yüzde 50 indirimli hizmet verecek.
OKULUN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM
Ayrıca ilk, orta ve liselerin açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü de 06.00-14.00 saatleri arasında İstanbuldaki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet verecek. 18 Eylül’de İstanbulda 5 bin 771 okulda, 2 milyon 689 bin 988 öğrenci ile 142 bin 524 öğretmenin ders başı yapacak. Alınan kararla okulun ilk günü vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe ek yük getirmemesi amaçlanıyor.
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