Kurban Bayramı'nda toplu ulaşıma indirim
İstanbullulara müjdeli haber geldi. Kurban Bayramı'nda toplu ulaşıma yüzde 50 indirim yapılacağı açıklandı.
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