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Kurbanlık koyun fiyatlarına zam

Kurbanlık koyun fiyatlarına zam.29595
  • Giriş : 04.07.2018 / 14:54:00

Kurbanlık koyun fiyatlarına yüzde 10'un üzerinde zam geleceği açıklandı.

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Sepet Beşik

Kurban Bayramı yaklaşırken Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç'tan açıklama geldi. Kurbanlık koyun fiyatlarına yüzde 10'un üzerinde zam geleceği bildirildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, 2018 yılının en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7 bin, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise bin lira olması öngörülüyor. Tunç'a göre en büyük sıkıntı yükselen döviz kuru nedeniyle artan maliyetler. Gökay Otyam, NTV Finans Cafe'de konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.

SABAH

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