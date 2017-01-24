Kürsüde konuşurken bayıldı
Şoke eden olay Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Minnesota Valisi Mark Dayton kürsüde yaptığı konuşma sırasında bir anda yere yığıldı. Başını kürsüye çarpan vali için gelen açıklamada durumunun iyi olduğu belirtildi.
Eyalet Meclisi'nde "Eyaletin Durumu" başlıklı konuşmasına başladıktan 45 dakika sonra duraklayıp su içen Dayton, ardından fenalaştı.
Yetmiş yaşındaki valinin baygınlık geçirdiğini fark eden çevresindekiler, Dayton düşerken kollarından tutup kontrollü bir şekilde yere yatırdı.
Başını kürsüye de çarpan Dayton, salondakilerin yardımıyla başka bir odaya taşındı.
Vali Dayton'ın oğlu Eric Dayton, Twitter'dan yaptığı açıklamada, babasının bilincinin yerinde ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Dayton'ın neden baygınlık geçirdiği hakkında henüz açıklama yapılmadı.
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