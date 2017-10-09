Kürt GSM operatörleri kontrol altında alındı
Kuzey Irak'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani'nin gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu ortalığı karıştırdı. Irak hükümeti çarpıcı bir karar imza attı. Kürtlerin sahip olduğu GSM operatörünü kontrol altına alınacak.
IKBY Başkanı Mesud Barzani, Irak Cumhurbaşkanı yardımcıları İyad Allavi ve Usame en-Nuceyfi ile Süleymaniye kentinde Cumartesi günü bir araya gelmişti. IKBY ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Barzani, Allavi ve Nuceyfi'nin üçlü toplantısında, Irak'ın içinde bulunduğu mevcut durum ve siyasi gelişmelere bağlı sorunların çözüm yollarının ele alındığı belirtilmişti.
Ancak daha sonra Irak Başbakanlık Sözcüsü Saad Hadisi, "Irak hükümeti, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Cumhurbaşkanı yardımcıları İyad Allavi ve Usame en-Nuceyfi ile görüşmesi sonrası alınan kararlarla ilgilenmiyor ve kararlar hükümet için bağlayıcı değil." demişti.
TRT
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