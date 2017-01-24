Kurtarma helikopteri düştü! 6 kişi kayıp
İtalya'da 6 kişinin içinde bulunduğu kurtarma helikopterinin dağlık alana düştüğü açıklandı. Düşen helikopterde kayak yaparken yaralanan bir kişinin taşındğı öğrenildi.
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