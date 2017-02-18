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Kurtulmuş: Hiçbir Diyanet üyesi ajan değil

Kurtulmuş: Hiçbir Diyanet üyesi ajan değil.14391
  • Giriş : 18.02.2017 / 13:18:00

Almanya'dan gelen iddialara hükümetten cevap gecikmedi.

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Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Diyanet'in Almanya'daki DİTİB bünyesine atadığı çok sayıda imamın ajanlıkla suçlanması hakkında konuştu ve iddiaları sert bir dille yalanladı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş şunları söyledi: : "Bizim hiçbir Diyanet İşleri mensubumuz, hiçbir DİTİB mensubumuz ajan değildir, olamaz. Onların vazifesi insanları fişlemek değildir, olmamıştır, olmayacaktır. Onların vazifesi DEAŞ'ından bilmem kimine kadar farklı, sapık birtakım yanlış İslami uygulamalardan oradaki halkımızı korumak ve Anadolu topraklarında asırlardır yaşanmış olan sahih İslam anlayışıyla o insanlarımızın Müslümanca yaşama hakkını temin edecek hizmetler sunmaktır. Yani dini hizmetler yapan bu kişileri, hem de Alman toplumunun da yararına olacak bu hizmetleri sürdüren kişileri böylesine evlerini arayarak, bunları suçlu ilan ederek adım atmak, Almanya'yı mahcup ettirir sonunda."

TRT

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