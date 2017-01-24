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Kurtulmuş-Kılıçdaroğlu kavgası büyüyor

Kurtulmuş-Kılıçdaroğlu kavgası büyüyor.13943
  • Giriş : 24.01.2017 / 17:27:00

Numan Kurtulmuş ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasındaki söz düellosu devam ediyor.

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'terör örgütüne destek olma' imalarına sert tepki gösterdi.

Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaları anlamadığını, çarpıttığını söyleyerek siyasi suistimal yaptığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki kendisi, ne söylediklerimi okumuş ne de dinlemiştir. Bir muhabirin yorumunu katarak yönelttiği soruya, sözlerimi çarpıtarak ve bağlamından kopararak, cevap vermesi siyasi suistimaldir" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kurtulmuş'un sözleri teröre desteğin itirafıdır" açıklamasını değerlendirdi. Kurtulmuş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki kendisi, ne söylediklerimi okumuş ne de dinlemiştir. Bir muhabirin, yorumunu katarak yönelttiği soruya, sözlerimi çarpıtarak ve bağlamından kopararak, cevap vermesi siyasi suistimaldir. CHP liderinin 'olay böyleyse' sözünün arkasına saklanarak gündem oluşturma kaygısıyla ağzına geleni söylemesi en hafif tabirle basiretsizliktir. Eğer sözlerimden Sayın Kılıçdaroğlu, bugünkü söylediklerini anlamışsa vay ana muhalefetin haline" ifadelerini kullandı.

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