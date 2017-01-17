Kurtulmuş, RTÜK üyeleriyle bir araya geldi
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya ve üyelerle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yayın kuruluşlarının denetimi konusunda daha etkili bir mekanizmanın oluşturulmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
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