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Kurtulmuş: Suriye politikası yanlıştı

Kurtulmuş: Suriye politikası yanlıştı.13943
  • Giriş : 05.01.2017 / 11:25:00

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin açıklama yaptı.

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Hükümet adına konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye politikasının yanlışlarla dolu olduğunu belirtti.

Numan Kurtulmuş, konuşmasında Türkiye'nin ne olursa olsun Esad rejiminin yanında yer almayacağını da sözlerine ekledi.

Numan Kurtulmuş, ''Baştan beri Suriye politikasının büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım" dedi.

''Baştan beri Suriye politikasının büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım'' diyen Kurtulmuş, ''Tabii ki Esad rejiminin, zalimlerin yanında yer alacak değiliz. Şimdi bunları tamir ediyoruz, düzeltiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesine konuşan Kurtulmuş, Suriye'de ateşkes çalışmalarına da değindi, ''Ruslarla gidilecek olan görüşmelerde Halep üzerinden iyi bir Halep barışı ve Halep barışı üzerinden de iyi bir Suriye barışı tahkim edilmesi lazım" dedi.

Suriye'de önce ateşkesin doğru uygulanması ve ardından masanın doğru kurulmasının önemine vurgu yapan Kurtulmuş, ''Böyle bir katilin iş başında durmasının insani olmadığını düşünüyoruz. Ama barış sürecinin görüşmelerinin başlamasıyla birlikte karşılıklı olarak karar verecek olan, masadaki insanlar'' şeklinde konuştu.

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