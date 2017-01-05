Kurtulmuş: Suriye politikası yanlıştı
Hükümet adına konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye politikasının yanlışlarla dolu olduğunu belirtti.
Numan Kurtulmuş, konuşmasında Türkiye'nin ne olursa olsun Esad rejiminin yanında yer almayacağını da sözlerine ekledi.
Numan Kurtulmuş, ''Baştan beri Suriye politikasının büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım" dedi.
''Baştan beri Suriye politikasının büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım'' diyen Kurtulmuş, ''Tabii ki Esad rejiminin, zalimlerin yanında yer alacak değiliz. Şimdi bunları tamir ediyoruz, düzeltiyoruz" ifadelerini kullandı.
Hürriyet gazetesine konuşan Kurtulmuş, Suriye'de ateşkes çalışmalarına da değindi, ''Ruslarla gidilecek olan görüşmelerde Halep üzerinden iyi bir Halep barışı ve Halep barışı üzerinden de iyi bir Suriye barışı tahkim edilmesi lazım" dedi.
Suriye'de önce ateşkesin doğru uygulanması ve ardından masanın doğru kurulmasının önemine vurgu yapan Kurtulmuş, ''Böyle bir katilin iş başında durmasının insani olmadığını düşünüyoruz. Ama barış sürecinin görüşmelerinin başlamasıyla birlikte karşılıklı olarak karar verecek olan, masadaki insanlar'' şeklinde konuştu.
DİĞER HABERLER
Başbakan 'zevzeklik' dedi, ABD cevap verdi
Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Büyükelçisi'ne "zevzek" demesinin ardından ABD açıklama yapmak zorun
Bakan: ABD, PYD'yi kendine partner seçti
Savunma Bakanı Işık, katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu: TV'leri izleyin
Kılıçdaroğlu, anayasa değikliği teklifi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kalın: İncirlik'i kapatma hakkımız var
Son günlerde tartışma konusu haline gelen İncirlik ile ilgili önemli bir açıklama geldi.