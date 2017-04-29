Kurtulmuş'tan İslam ülkelerine tepki!
Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Numan Kurulmuş, katıldığı Kudüs Uluslararası Sempozyumu'nda İslam ülkelerini Kudüs meselesinin üzerine yeterince eğilmemekle suçladı ve ezan yasağı üzerinden İsrail'e yüklendi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen 'Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu'nun açılışı Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla yapıldı. Cevahir Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyuma Kurtulmuş’un yanı sıra Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, sempozyumun koordinatörü Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Tomar, Kudüs hakkında akademik çalışmalar yapmış olan dünyanın birçok ülkesinden gelen çok sayıda akademisyen katıldı. Sempozyumda uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti himayesinde olan Kudüs’ün tarihi, sosyal ve siyasi yapısı konuşuldu. Kudüs’ün geçmişten bugüne geldiği noktanın değerlendirildiği toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, İslam ülkelerini Filistin’de yaşananlara duyarsız kalmakla eleştirdi. Kurtulmuş, İsrail parlamentosundaki yasama komisyonunun, ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına ilişkin kararını siyasi baskı olarak nitelendirdi.
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