Kurtulmuş'un elindeki anket sonuçları!
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu. Taklit ürün yapanlara verilen cezaların artırılacağını ve çiftçilerin borçlarının erteleneceğini ve hayvan sayısını artırılacağını müjdeleyen Kurtulmuş, Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için yapılan anketler için de bir açıklamada bulundu.
Kurtulmuş referandum ile ilgili ifadelerinde, "Evet' ciddi miktarda önde gözüküyor. Kampanya ilerledikçe 'evet' kampanyasının ciddi şekilde destek bulacağına inanıyorum" dedi.
ANKET SONUÇLARI
Şuan da 'evet'ler önde gidiyor. Referandum kampanyası ilerledikçe daha da artacağını düşünüyorum. Sahadaki nabzı kontol edeceğiz. Bazen haftada bir, hatta bazen günlük anketler yaptırdığımız olmuştur. Sahadaki nabzı haftalık olarak, günlük olarak kontrol edeceğiz. Ona göre seçmeni bilgilendireceğiz. İnanıyorum ki şenlik içinde bir kampanya yapacağı ve sonuçta evet kararı sandıktan çıkacaktır.''
"HERKES LAFI DOĞRU ALGILASIN, YANLIŞ ALGI OPERASYONU HALİNE GETİRİLMESİN"
Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Ne Sayın Başbakan'ımız ne Sayın Cumhurbaşkanı'mız hiçbir şekilde 'Hayır' diyen vatandaşlarımızın hepsinin terörist olarak algılanmasını ihsas ettirecek en ufak bir şey söylememişlerdir. Altını çizdikleri husus, Türkiye'de milletin düşmanı, devletin düşmanı olan unsurların sistematik ve örgütsel olarak 'Hayır'a destek vermeleridir. Bu da ayan beyan ortada olan bir şeydir. Dolayısıyla lafı yanlış anlamaya ya da yanlış algının bir parçası haline getirmeye gerek yoktur. Türkiye'de, Türkiye düşmanı olan birtakım terör gruplarının açıkça 'Hayır'a destek vermeleri, 'Hayır, verecek her vatandaşımız teröristtir' anlamına gelmiyor. Bunun için söylenmiş bir söz değildir. Herkes lafı doğru algılasın ve yanlış bir algı operasyonun haline getirmesin"
CHP'Lİ GÖK'ÜN İDDİASINA YANIT
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün 2 Ocak tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında, FETÖ ile mücadele kapsamında görevden alınan ve göreve iade edilen kişilerin aynı isimler olduğu yönündeki iddiası sorulan Kurtulmuş, "Sayın Gök'ün söylediği konunun teferruatını bilmiyorum. Açıp, bakalım. Kimi, kimleri kast etmiş; ona göre bir cevap veririz" diye yanıt verdi.
Hürriyet
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