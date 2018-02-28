Facebook Twitter Rss

Kuru yük gemisinde patlama meydana geldi

Kuru yük gemisinde patlama meydana geldi.17070
  • Giriş : 28.02.2018 / 15:30:00

Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama meydana geldiği öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama meydana geldiği açıklandı. 1 kişinin 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Büyük bir gürültü ile sarsılan limandaki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Limana çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ayrıca AFAD ekipleri de bölgeye geldi.   İlk belirlemelere göre gemide bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

HÜRRİYET

İşte TRT'nin yasakladığı şarkılar

Şarkıcı Emrah'tan oğlu Tayfun'a gönderme

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

e-devlet üzerinden Fatiha

e-devlet üzerinden Fatiha

Sivas Belediyesi tarafından yapılan bir uygulama, e-devlet uygulamasının yoğun kullanılmasına sebep

Doğu Ekspresi'nde 1 vagon kaçak göçmen!

Doğu Ekspresi'nde 1 vagon kaçak göçmen!

Doğu Ekspresi treninde 1 vagon kaçak göçmen yakalandı.

 

YKS kılavuzu açıklandı

YKS kılavuzu açıklandı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzu yayımladı.

Kadıköy'de toprak kayması! Araçları bağlandılar

Kadıköy'de toprak kayması! Araçları bağlandılar

İstanbul Kadıköy'de yaşanan toprak kayması vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

 

Sağlık Bakanı'ndan istifa açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan istifa açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, basında çıkan iddialara yanıt verdi.

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya