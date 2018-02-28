Kuru yük gemisinde patlama meydana geldi
Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama meydana geldiği açıklandı. 1 kişinin 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.
Büyük bir gürültü ile sarsılan limandaki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Limana çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ayrıca AFAD ekipleri de bölgeye geldi. İlk belirlemelere göre gemide bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
HÜRRİYET
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