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Kurumlar kan bağışı için sıraya girdi

Kurumlar kan bağışı için sıraya girdi.19802
  • Giriş : 04.01.2017 / 13:04:00

Adana'da Valilik öncülüğünde kan bağışı seferberliği başlatıldı.

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Adana’da kamu kurumları, Valilik öncülüğünde, Türk Kızılayı’nın kan bağışı kampanyalarına ev sahipliği yapıyor.

Türk Kızılayı Adana Şubesi, Çukurova Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen yılın ilk kan bağışı kampanyasının ardından Seyhan Kaymakamlığı’nın konuğu oldu. Kaymakam Şenol Bozacıoğlu’nun koordinasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, Kaymakamlığa bağlı tüm birim amirleri ve çalışanlar kan vermek için adeta sıraya girdi.

“KANIN SÜREKLİ İHTİYAÇ OLDUĞUNU UNUTUYORUZ”

Kan bağışı etkinliğinde konuşan Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, kan bağışının acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunun zaman zaman unutulduğunu belirterek, “Ne zamanki bir yakınımızın kana ihtiyacı oluyor, o zaman Kızılay aklımıza düşüyor. Kan havuzunu düzenli olarak doldurursak sorun yaşanmaz” dedi.

“Kızılay insanlara hizmet ederken seyirci kalamazdık” diyen Bozacıoğlu, bağışta bulunan gönüllülere teşekkür etti.

“SAYENİZDE HASTA VE HASTA YAKINLARININ YÜZÜ GÜLECEK”

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı Valimiz Mahmut  Demirtaş’ın himayelerinde başlatılan  kampanyada amaçlarının , sağlıklı ve bilinçli insanların düzenli kan bağışında bulunmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Saygılı, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle kan bağışlarının azalması tüm ülkede nasıl bir etki yarattı? Dileriz ki bu dostların bir araya geldiği anlamlı kampanyalar insanlarımızın düzenli bağışçı olmalarına vesile olur” diye konuştu.

Kızılay’ın bağışçılara 3 ayda bir hatırlatma amacıyla SMS göndererek, düzenli bağışçı olmalarına yardım ettiğini belirten Saygılı, “Değerli kaymakamımıza ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Sayenizde hasta ve hasta yakınlarının yüzleri gülecek” şeklinde konuştu.

Kan bağışı etkinliğine; Türk Kızılayı Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Niyazi Çetinkaya, Veli Kasap ve Reşat Karaca da katıldı. 

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