Kurumlar Vergisi %22'ye çıktı!
Kurumlar Vergisinin 2018-2020 dönemi için komisyona önerge sunuldu. Kurumlar Vergisi yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılacak.
TRT
DİĞER HABERLER
Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması
Çalışma Bakanı, asgari ücretle ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Tekirdağ Limanı özelleştiriliyor
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ Limanı, 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi
Başbakan Yardımcısı Şimşek, ABD'ye gitti!
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.
Bakanlıktan emekliye promosyon açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere promosyon ödemesiyle ilgili açıklama yaptı.
Hükümetten MTV zammı açıklaması
Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili AK Parti hükümetinden açıklama geldi.