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Kurumlar Vergisi %22'ye çıktı!

Kurumlar Vergisi %22'ye çıktı!.14290
  • Giriş : 13.10.2017 / 18:06:00

Kurumlar Vergisinin 2018-2020 döneminde yükseltilmesi ile ilgili önerge komisyona sunuldu.

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Kurumlar Vergisinin 2018-2020 dönemi için komisyona önerge sunuldu. Kurumlar Vergisi yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılacak.

TRT

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