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Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok

Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok.12137
  • Giriş : 26.03.2018 / 13:55:00

Avusturya Başbakanı Kurz, Türkiye'ye dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Avusturya Başbakanı Kurz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik operasyonu ve Türkiye'nin izlediği politikaları eleştirerek 'Türkiye'nin AB'de yeri yok' ifadesini kullandı.

Avusturya'nın yeni Başbakanı Sebastian Kurz, son zamanlarda Türkiye'nin izlediği politika nedeniyle AB'ye girmemesi gerektiğini savundu.

Avusturya'nın yeni Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye ile ilgili açıklamalarına devam ediyor. Bild am Sonntag gazetesine röportaj veren Kurz, Türkiye'nin siyasetini eleştirerek AB'ye girmemesi gerektiğini iddia etti.

DW'nin haberine göre, "Bana göre, özellikle son yıllarda izlediği siyaset nedeniyle Türkiye'nin AB'de yeri yok" diyen Kurz, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin kesilmesinin "dürüstçe" olacağını söyledi. Kurz, bu konuda AB ülkeleri arasında çoğunluğun henüz sağlanamadığını; ancak önümüzdeki yıllarda bunun gerçekleşebileceğinden umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

18 Aralık'ta Avusturya Başbakanı olarak göreve gelmeden önce Dışişleri Bakanı olan Kurz, o dönem bile Türkiye'nin AB ile müzakerelerine son verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Avrupa'nın en genç Başbakanı Kurz, mülteci sorununa da değindi. Mültecilerin kota sistemine göre dağıtılmasını öngören sistemin başarısız olduğunu da ifade etti.

Ayrıca Kurz, AB'nin göç ve mülteci politikasındaki hataları düzeltmesi gerektini vurguladı. Kurz, eğer komşu ülkelerde de yardım sağlamak mümkün değilse, sığınmacı ve göçmenlerin bulunduğu kıta üzerinde "güvenli bölgeler" oluşturulabileceğini söyledi. Kurz, "Bu AB tarafından desteklenmeli ve hatta belki organize edilmeli ve askeri olarak korunmalı" dedi.

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