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Kuşadası'nda göçmen faciası

Kuşadası'nda göçmen faciası.38816
  • Giriş : 09.08.2018 / 08:49:00
  • Güncelleme : 09.08.2018 / 09:15:07

Aydın Kuşadası'nda bu sabah kaçak göçmen faciası yaşandı.

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Sepet Beşik

Ülkelerinde yaşanan kaostan gelişmiş ülkelere kaçmak isteyen göçmenlerin sonu kötü oldu. Aydın Kuşadası'nda göçmen botunun alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Kuşadası açıklarında bir botun alabora olduğu yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik unsurları bölgeye hareket etti.  Bölgeye yakın kıyıya çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 13 kişiyi taşıyan botun alabora olması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi öldü.

Olayda 4 kişi sağ kurtarıldı.  Sahil Güvenlik kara ve deniz ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

TRT

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