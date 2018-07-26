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Kuşadası'nda korkutan deprem

Kuşadası'nda korkutan deprem.19030
  • Giriş : 26.07.2018 / 11:37:00

Kuşadası'ndan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kuşadası'ndan 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem bölge halkının korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Konuya ilişkin AFAD'dan açıklama geldi.

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