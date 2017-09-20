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Kuşadası'nda yaşanan feci kazada can verdi

Kuşadası'nda yaşanan feci kazada can verdi.22919
  • Giriş : 20.09.2017 / 09:25:00

Kuşadası'nda yaşanan feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.

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Sepet Beşik

Kuşadası çevre yolundan Söke istikametinw gitmekte olan Celal Sönmez'in kullandığı araç, aşırı hız nedeniyle mezarlık bölümündeki virajı alamayarak alt yola uçtu. Araç sahibi Celal Sönmez olay yerinde can verdi.

Kazanın ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önünden geçen tali yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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