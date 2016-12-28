Kutadgu Bilig'den insana dair dersler
Taş, eserde bahsedilen insanın vücudunu yıpratacak özellikleri anlattı.
Yusuf Has Hacib Kültür Sanat Sezonu'nun ikinci Kutadgu Bilig Okumaları, Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Yusuf Has Hacib'in 1000. doğum yılı münasebetiyle 2016-2017 Kültür Sanat Sezonu'nu Yusuf Has Hacib Kültür Sanat Sezonu ilan eden Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, sezona özel ikinci Kutadgu Bilig Okumaları'nı gerçekleştirdi. Okumalar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş öncülüğünde sezon boyunca ayda bir kez düzenleniyor.
İYİ İNSAN İHTİYARLAMAZ
Orijinal metinlerin ve Reşit Rahmeti Arat'ın Türkçe tercümesinin okunduğu ikinci okumada, Prof. Dr. İbrahim Taş, insanoğlunun değerinin bilinmesi, iyilik etmek, bilgi ve aklın meziyetlerini eserdeki beyitlerden yola çıkarak anlattı. Okuma sonrası katılımcılar, Prof. Dr. İbrahim Taş'a Kutadgu Bilig ile ilgili sorularını yönelttiler.
Kutadgu Bilig'den beyitleri okuyup açıklayan Taş, Yusuf Has Hacip'in eserinde insanla ilgili düşüncelerinde şu sözlere yer verdiğini söyledi:
"O'na göre insan için şu birkaç şey kötüdür. İnsan bunları yaparsa vücut yıpranır. Bunlardan biri yalancılık, diğeri sözden dönmektir, üçüncüsü de içki içmektir. İnsan severek içki içse şüphesiz heder olur. Bu kötü şeylerden biri de inatçılıktır. İnatçı insan için hayatta sevinç yoktur. İyi insan ne kadar yaşlanırsa yaşlansın ihtiyarlamaz."
ŞUBAT AYI OKUMASI BİLECİK'TE
Şubat ayında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş önderliğinde Bilecik'te gerçekleştirilecek. Bilecik'te gerçekleşecek okumalarda öğrencilerle birlikte Söğüt gezisi de yapılacak.
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