Kütahya'da feci kaza: 2 kişi can verdi
Kütahya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bir otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kütahya-Tavşanlı Karayolu'nun 14. kilometresinde meydana gelen kazada 2 kişi can verdi.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine gelmekte olan Mustafa Tepeoğlu yönetimindeki 26 TH 553 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.Kazada, Sürücü Mustaga Tepeoğlu (34) ile araçta yolcu olarak bulunan Gülçin Seber (27) olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Cesetler otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
TRT
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