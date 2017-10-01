Kütahya'da minibüs kaza yaptı, 9 kişi yaralandı
Kütahya'daki yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle minibüs devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.
Bugün saat 07.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolunun 29'uncu kilometresinde meydana gelen olayda, Denizli'den İstanbul'a giden M.I. yönetimindeki minibüs, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirince şarampole devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü ile birlikte toplam 9 kişi yaralandı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine 112 acil servis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarıldı. 9 yaralı, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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