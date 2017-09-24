Kütahya'da panik! fabrika cayır cayır yandı!
Kütahya'da alarm. Tavşanlı-Emet karayolunun 2. kilometresinde çıkan yangın korkuttu. Alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Aynı fabrikada 14 Ağustos'ta çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınarak söndürülmüştü.
TRT
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