Kütahya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da zincirleme kaza oldu. Kazada çöp kamyonuna çarpan minibüste bulunan Hasan Düzenli (49) olay yerinde hayatını kaybederken Erdem Ot isimli vatandaşın da yaralandığı öğrenildi. Yaralı Erdem Ot, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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