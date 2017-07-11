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Kütahya'dan şehit haberi!

Kütahya'dan şehit haberi!.9844
  • Giriş : 11.07.2017 / 08:42:00

Kütahya'da devriye gezen askeri araç ile kamyonet çarpıştı.

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Kütahya'nın merkeze bağlı İhsaniye Köyü yakınlarında devriye gezen askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 asker şehit oldu, 3'ü asker 8 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Değirmenözü Jandarma Karakolu'nda görevli jandarma er Tümer Taş yönetimindeki 43 JAA 035 plakalı askeri araç, karşı yönden gelmekte olan Mevlüt Gündoğan'ın kullandığı 43 RY 062 plaklı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, askeri aracın sürücüsü jandarma er Tümer Taş olay yerinde şehit oldu, uzman çavuşlar Ramazan Çakmak, Faruk Akcan ve Sebahattin Mete ile kamyonette bulunan sürücü Mevlüt Gündoğan, Satı Gündoğan, Buğlen Demirel, Sude Demirel ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. 3'ü asker olan toplam 8 yaralı ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Uğur olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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