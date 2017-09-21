Kutlu Doğum haftası değişti
Tartışma yaratan tarih değişti. Kutlu Doğum Haftası, bu yıl 29 Kasım haftasında kutlanacak. Karar konusunda bugün Başbakan Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş görüşme yapmıştı.
Kutlu Doğum Haftası bu yıl 29 Kasım haftasında kutlanacak. Tarih, Mevlid Kandili'ne göre belirlenecek. Kutlu Doğum Haftası daha önce 14-20 Nisan tarihlerinde kutlanıyordu. Bu sene yoğun tartışmalar yaşanmış ve ardından eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez döneminde isminin "Siret Haftası" olarak değiştirilmesi kararı alınmıştı. Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgilere göre; Yeni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dün Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelmişti. Bugün de Muharrem Ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı ve o mesajında bu ayrıntıya yer verildi.
HABERTURK
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