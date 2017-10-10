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Kutsi attan düşerek hastaneye kaldırıldı!

Kutsi attan düşerek hastaneye kaldırıldı!.14481
  • Giriş : 10.10.2017 / 12:25:00

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, attan düşerek hastaneye kaldırıldı.

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Şarkıcı Kutsi attan düştü. Kısa süre içinde toparlanıp ayağa kalkan Kutsi, her ihtimale karşı hastaneye götürüldü. Ünlü şarkıcının çekilen tomografi de omiriliğinde hasar tespit edildiği öğrenildi.

Genel sağlık durumu iyi olan ve dinlenmesi gereken Kutsi, iki gün set arasından sonra çekimlere devam edebilecek.

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